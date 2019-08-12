Зеленьский внес изменения в указ об увольнении экс-главы ГПСУ Цигикал

Киев. 12 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ от 31 мая об увольнении Петра Цигикало с должности председателя Государственной пограничной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Соответствующий указ №592/2019 от 12 августа опубликовано на сайте Президента Украины.

"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об освобождении Цигикало с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий", - говорится в документе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский освободил Петра Цигикало от должности Председателя Государственной пограничной службы Украины 31 мая.

Так, указ №345/2019 "Об освобождении П.Цигикало с должности Председателя Государственной пограничной службы Украины" был обнародован на сайте Президента.

Кроме того, появился указ Президента об увольнении генерала армии Украины Петра Цигикало с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.