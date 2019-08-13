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НАПК пригласило депутатов и ректора для объяснений

НАПК пригласило депутатов и ректора для объяснений

КИЕВ. 13 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает 8 человек, среди которых народный депутат и должностные лица, для дачи объяснений по признакам возможных админправонарушений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК приглашает 8 человек для дачи объяснений", - говорится в сообщении, и уточняется, что при наличии оснований будет составление протоколов об административных правонарушениях:

  • по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:
    • Андрея Павелко, народного депутата Украины;
    • Екатерину Фесюн, депутата Менского городского совета;
    • Татьяну Плетень, депутата Вольнянского районного совета;
    • Алену Дмитревскую, заместителя председателя Сумского городского совета;
    • Николая Носка, ректора Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко.
  • по признакам нарушения ограничений относительно получения подарков:
    • Александра Тарасовца, депутата Черниговского городского совета;
  • по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии:
    • Татьяну Егорову-Луценко, начальника Главного территориального управления юстиции в Харьковской области;
    • Олега Александровича, директора государственного предприятия "Карпатский экспертно-технический центр Гоструда".

Напомним, в июне НАПК приглашало 12 человек для объяснений.

Источник: УНН
Теги: НАПК
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