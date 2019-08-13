Зеленский позволил давать гражданство Украины россиянам, подвергшимся политическим преследованиям

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 594/2019, упрощающий процедуру получения гражданства Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В соответствии с документом, на украинское гражданство смогут претендовать граждане РФ, которые подверглись “преследованиям по политическим убеждениям”.

В документе указано: “декларацию об отказе лица, являющегося гражданином Российской Федерации и подверглось преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследования за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке) — для иностранцев, являющихся гражданами Российской Федерации и подверглись преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности”.

Кроме этого гражданство смогут получить иностранцы и лица без гражданства, защищали Украину: “декларацию об отказе лица от иностранного гражданства — для иностранцев, указанных в пункте 46-1 настоящего Порядка; иностранцев, указанных в абзаце первом пункта 49 настоящего Порядка (в представлении на имя Президента Украины по которым содержатся сведения, такие лица принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, и/или принимали участие в выполнении боевых или служебных задач антитеррористической операции и/или брали (берут) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии й Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях) иностранцев, указанных в абзаце втором пункта 49 настоящего Порядка”.

Напоминаем, Зеленский внес изменения в указ о диппаспортах.