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Форум по Донбассу планируют провести в сентябре – Данилюк

Форум по Донбассу планируют провести в сентябре – Данилюк

КИЕВ. 13 августа. УНН. Офисом Президента готовится форум в Мариуполе по привлечению внимания к развитию Донбасса и привлечению инвесторов. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью BBC News Украина, передает УНН.

"Сейчас готовится этот форум, прежде всего, Офисом президента. Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов", - сказал Данилюк.

Он подтвердил, что форум хотят провести в сентябре.

"В регион нужно привлекать инвестиции: в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы, для этого нужны деньги. Есть ресурсы местного бюджета, есть ресурсы центрального бюджета, есть международных финансовых организаций, а есть частный бизнес", - сказал Данилюк.

По его словам надо понимать, кто и что хочет получить, понимать мотивацию.

"Например, я общался с президентом Всемирного банка, и мы обсудили логику, почему ВБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе. И привязали это к ключевым реформ, которые они поддерживают в Украине. Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений", - рассказал Данилюк.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о планах провести в Мариуполе инвестиционный форум.

Ранее Зеленский пригласил иностранных инвесторов поддержать Донбасс.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Донбасс, инвестиции, форум, Александр Данилюк

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Данилюк Александр
Данилюк Александр
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