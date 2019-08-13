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Заседание СНБО по Донбассу готовится – Данилюк

Заседание СНБО по Донбассу готовится – Данилюк

Александр Данилюк

КИЕВ. 13 августа. УНН. Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно Донбасса готовится. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью BBC News Украина, передает УНН.

"СНБО по Донбассу готовится. Первое заседание СНБО у нас было по энергетике, решение получилось", - сказал Данилюк.

По его словам, СНБО собирается не для того, "чтобы делать заявления".

"Относительно Донбасса - как вы понимаете, самое простое - это сделать еще одно заявление. Но не для этого собирается СНБО, чтобы делать заявления. Надо очень тщательно работать для того, чтобы выйти на какое-то комплексное решение. Также нам надо продумывать, кто будет выполнять это решение, как это будет реализовано", - отметил Данилюк.

При этом, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он для этого нового Кабинета министров, секретарь СНБО сказал:

"Не так абсолютно. Но надо продумывать реализацию. Я не хочу ставить какие-то временные рамки".

Также, по его словам решения, которые готовятся по Донбассу, касаются целого комплекса мероприятий.

"Потому что любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае будет требовать комплекс мероприятий, а также понимания, чего мы ожидаем и от другой стороны", - пояснил Данилюк.

Напомним, в июне СНБО еще не определилась с датой проведения заседания по реализации государственной политики на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, заседание, Александр Данилюк

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Данилюк Александр
Данилюк Александр
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