Путин 19 августа обсудит с Макроном Украину и "перспективы" нормандского формата

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент России Владимир Путин 19 августа посетит Францию, где обсудит с президентом страны Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине и продолжение работы в нормандском формате. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“19 августа, действительно, готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит. Темы очевидны — это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы.., это, конечно же, Украина и, конечно, обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате”, — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее Макрон в разговоре с Зеленским отметил, что обсудит 19 августа с Путиным работу в “нормандском формате”.