Зеленский сменил состав комиссии госнаград и геральдики

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №595/2019 по вопросу Комиссии государственных наград и геральдики. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

Соответствующим указом Президент утвердил персональный состав Комиссии государственных наград и геральдики из 14 человек. Председателем Комиссии назначен руководитель Офиса Президента Андрея Богдана, заместителем председателя Комиссии - руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днепрова.

Кроме того, указом Президент поручил внести изменения в Положение о Комиссии. В частности, определил, что подготовка материалов на заседания Комиссии и организационное обеспечение ее деятельности осуществляется Департаментом по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства Украины.