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Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Трубы

Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Трубы

Роман Труба

КИЕВ. 13 августа. УНН. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом говорится в постановлении суда от 7 августа, передает УНН.

Как стало известно из судебных материалов к производству следственного судьи Соломенского районного суда поступила жалоба на бездействие должностного лица НАБ Украины по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Лицо подавшее жалобу, отмечает, что 23 июля этого года через канцелярию НАБУ подало заявление в порядке ст.214 УПК Украины на имя директора НАБУ Артема Сытника, в которой просила внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство по признакам совершения директором Государственного бюро расследований Романом Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения), в части невыполнения постановления Шевченковского районного суда Киева от 19 июля.

Однако сведения в Единый реестр досудебных расследований не были внесены, говорится в материалах суда.

Поэтому, заявитель просит признать противоправной бездеятельность директора НАБУ по невнесение сведений в ЕРДР и обязать внести сведения и начать досудебное расследование.

По итогам заседания суд частично удовлетворил жалобу на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, а также обязал уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести сведения в ЕРДР по заявлению лица, подавшего жалобу.

Как сообщал УНН, ранее суд обязал ГБР зарегистрировать производство относительно Парубия.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, ГБР, Роман Труба, НАБУ
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