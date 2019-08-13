Суд обязал НАБУ открыть уголовное производство против Трубы

КИЕВ. 13 августа. УНН. Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом говорится в постановлении суда от 7 августа, передает УНН.

Как стало известно из судебных материалов к производству следственного судьи Соломенского районного суда поступила жалоба на бездействие должностного лица НАБ Украины по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Лицо подавшее жалобу, отмечает, что 23 июля этого года через канцелярию НАБУ подало заявление в порядке ст.214 УПК Украины на имя директора НАБУ Артема Сытника, в которой просила внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство по признакам совершения директором Государственного бюро расследований Романом Трубой уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 382 УК Украины (невыполнение судебного решения), в части невыполнения постановления Шевченковского районного суда Киева от 19 июля.

Однако сведения в Единый реестр досудебных расследований не были внесены, говорится в материалах суда.

Поэтому, заявитель просит признать противоправной бездеятельность директора НАБУ по невнесение сведений в ЕРДР и обязать внести сведения и начать досудебное расследование.

По итогам заседания суд частично удовлетворил жалобу на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований, а также обязал уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро Украины внести сведения в ЕРДР по заявлению лица, подавшего жалобу.

Как сообщал УНН, ранее суд обязал ГБР зарегистрировать производство относительно Парубия.