Бессмертный прокомментировал увольнение из ТКГ по Донбассу

КИЕВ. 13 августа. УНН. Роман Бессмертный узнал об увольнении от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы из СМИ, как и о назначении. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.

"Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении с ТКГ в Минске", - написал Бессмертный, добавив, что расскажет, что об этом думает, в прямом эфире в 18:00.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 596/2019 "О внесении изменения в указ Президента Украины от 19 июня 2019 № 414", которым уволил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске.

Напомним, Зеленский назначил Бессмертного представителем Украины в ТКГ 9 июля.