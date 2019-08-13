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Офис Зеленского отрекся от заявлений Мендель об обстрелах на Донбассе

Офис Зеленского отрекся от заявлений Мендель об обстрелах на Донбассе

КИЕВ. 13 августа. УНН. Спустя месяц Офис Президента Владимира Зеленского предоставил ответ на запрос Генеральной прокуратуры Украины о скандальном заявлении пресс-секретаря Президента Юлии Мендель о том, что украинские бойцы допускают обстрелы гражданских объектов на Востоке Украины, в результате чего гибнут мирные жители. Ответ ОП в свое распоряжение получило издание "theБабель", сообщает УНН.

Ответ подписал заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка, в котором сообщил, что запрашиваемая информация отсутствует.

"По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 года о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе Президента запрашиваемая информация отсутствует", — говорится в документе.

Напомним, в начале июня пресс-секретарь Президента Мендель в ток-шоу одного из национальных телеканалов заявила, что украинские военные на Донбассе иногда стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

"Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, сада, любого места, где находятся гражданские лица. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы", — сказала пресс-секретарь Зеленского.

Такое заявление вызвало негодование, как в прессе, так и среди военных. Прокуратура пыталась дважды допросить Мендель, прежде всего, об источниках заявленной информации и наличии подтверждаемых данных.

Допросить Мендель так и не удалось. Тем временем подписант ответа на запрос ГПУ Руслан Рябошапка и сам недавно поднял очередную волну негодования среди экспертов и военных.

Его заявление о необходимости ликвидировать военную прокуратуру разделило людей и мнения. Рябошапке в частности посоветовали изучить нормативную базу, прежде чем браться за реформу прокуратуры.

Сторонники сохранения военной прокуратуры и развития военной юстиции организовали в сети на эту тему целый неформальный флешмоб.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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