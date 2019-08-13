Украина объявила персоной нон грата российского дипломата-шпиона

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных Украине объявило персоной нон грата дипломата-шпиона, которому во Львове военный пенсионер, завербованный спецслужбами РФ, передавал разведданные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона persona non grata. Он уже покинул территорию Украины", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщил ТАСС, Посольство РФ в Украине отказалось комментировать сообщение СБУ, отметив, что это события не последних дней.

"Это старая история. Мы ее не будем комментировать", - сказал сотрудник посольства.

Напомним, во Львовской области контрразведчики разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации.

Оперативники СБУ установили, что военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций, был завербован спецслужбами РФ в 2014 году. По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВСУ, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове.