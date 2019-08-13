В Госкино рассказали, как проходит отбор фильмов для госфинансирования

КИЕВ. 13 августа. УНН. Совет по государственной поддержке кинематографии может поддерживать фильм для его государственного финансирования, даже если его не поддерживает Экспертная комиссия. Об этом заявил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко в эфире "Украинского радио", передает УНН.

"Все кандидатуры членов Экспертной комиссии выбирали жеребьевкой на основании представлений киноорганизаций. Относительно Совета, то он имел право принимать решения, по закону именно он определяет фильмы, которые получат государственное финансирование", - сказал Ильенко.

По его словам, выводы экспертов имеют для Совета рекомендательный характер.

"Совет может поддерживать фильм, даже если его не поддержали экспертные комиссии. Поэтому список победителей может нравиться или нет, если нет процессуальных нарушений со стороны Совета, это окончательное решение в пределах полномочий Совета. Тем более, члены Совета назначены правительством, а не Госкино", - добавил Ильенко.

Добавим, 8 августа Совет по государственной поддержке кинематографии утвердил список победителей конкурсного отбора по финансированию кинопроектов за государственные средства. В то же время, выбор Совета не полностью сошелся с рекомендациями Экспертной комиссии. Согласно принятому решению, государственное финансирование должна получить 101 лента, а сама выделенная сумма из казны составляет более полутора миллиарда гривен.

Напомним, в I квартале 2019 года Госкино не выделяло финансовую поддержку на производство и распространение фильмов.