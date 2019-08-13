Представление Зеленского на освобождение районных руководителей полиции рассмотрят 20 августа - Князев

КИЕВ. 13 августа. УНН. Обращение Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении руководителей полиции в ряде районов Житомирской, Ровенской и Волынской областей будет рассмотрено 20 августа на коллегии МВД. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Это обращение Президента было ко мне, а также к министру внутренних дел. Хочу доказать, что 20 числа состоится большая коллегия МВД, и среди плановых вопросов будет вопрос отчета полицейского сегмента, где будут решены, в том числе и кадровые проблемы, которые есть сегодня в Национальной полиции. Соответственно мы отреагируем законным путем на рекомендации Президента", - сказал Князев, отвечая на вопрос относительно освобождения руководителей полиции в пяти районах Ровенской области.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область призвал уволить руководителя полиции области и руководителей райотделов полиции, а также главу СБУ в области.