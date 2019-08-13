Регистрация | Вход |
USD: 25,16 0,0677  EUR: 28,16 0,0657 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 14 августа 2019 06:28
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
За семь месяцев полиция получила более 2 тыс. сообщений об угрозе безопасности граждан
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11205
Версия для печати

Зеленскому не хватает знаний и понимания ситуации на Донбассе - Бессмертный

Зеленскому не хватает знаний и понимания ситуации на Донбассе - Бессмертный

Роман Безсмертный

КИЕВ. 13 августа. УНН. И в офисе Президента, и у самого Президента Украины Владимира Зеленского не хватает ни знаний, ни понимания ситуации на Донбассе. Об этом в эфире "24 канала" сообщил экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный, передает УНН.

Бессмертный рассказал, что он потратил два месяца на написание проекта указа, которым предусматривалось унормировать работу делегации и подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне на Донбассе.

"Я проговорил эту модель с представителями отдельных ведомств, министерств. Она с точки зрения нынешней ситуации могла дать очень сильный шаг. Также, я проговорил эту идею с молодым депутатским корпусом ... партии "Слуги народа", потому что они составляют большинство. У нас получился довольно продуктивный разговор, хотя во время этого разговора, я узнал очень неприятные вещи по организации работы будущего парламента в этой области реинтеграции Донбасса", - сказал Бессмертный.

По его словам, там есть желание ответить на сложные вопросы, но и в офисе Президента, и у самого Президента не хватает ни знаний, ни понимания ситуации.

Напомним, Роман Бессмертный заявил, что причиной его увольнения от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске стала публичная позиция относительно тактики действий на линии разграничения и в контактной группе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, Роман Бессмертный, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.