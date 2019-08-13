Зеленскому не хватает знаний и понимания ситуации на Донбассе - Бессмертный

КИЕВ. 13 августа. УНН. И в офисе Президента, и у самого Президента Украины Владимира Зеленского не хватает ни знаний, ни понимания ситуации на Донбассе. Об этом в эфире "24 канала" сообщил экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ в Минске Роман Бессмертный, передает УНН.

Бессмертный рассказал, что он потратил два месяца на написание проекта указа, которым предусматривалось унормировать работу делегации и подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в войне на Донбассе.

"Я проговорил эту модель с представителями отдельных ведомств, министерств. Она с точки зрения нынешней ситуации могла дать очень сильный шаг. Также, я проговорил эту идею с молодым депутатским корпусом ... партии "Слуги народа", потому что они составляют большинство. У нас получился довольно продуктивный разговор, хотя во время этого разговора, я узнал очень неприятные вещи по организации работы будущего парламента в этой области реинтеграции Донбасса", - сказал Бессмертный.

По его словам, там есть желание ответить на сложные вопросы, но и в офисе Президента, и у самого Президента не хватает ни знаний, ни понимания ситуации.

Напомним, Роман Бессмертный заявил, что причиной его увольнения от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске стала публичная позиция относительно тактики действий на линии разграничения и в контактной группе.