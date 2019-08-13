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В Зеленского объяснили, с чем связано увольнение Бессмертного

В Зеленского объяснили, с чем связано увольнение Бессмертного

Юлия Медель

КИЕВ. 13 августа. УНН. Президент формирует более эффективную команду для переговоров в Минске. И именно это является причиной освобождения Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Об этом в комментарии "5 каналу" заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает УНН.

По ее словам, минский переговорный процесс остается на сегодня единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, которые касаются Донбасса и, в частности, о прекращении огня, возвращении заключенных, обмена теми лицами, которые удерживаются.

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"Президент делегировал организацию отстаивать позицию Украины в этом сложном процессе переговоров второму президенту Украины Леониду Кучме и под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках ТКГ в Минске", - сообщила Юлия Мендель.

Ранее Роман Безсмертный заявил, что причиной его освобождения от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске стала публичная позиция относительно тактики действий на линии разграничения и в контактной группе.

Источник: УНН
Теги: Украина, Роман Бессмертный, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Мендель Юлия
Мендель Юлия
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