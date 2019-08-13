Суд разрешил допросить Порошенко на полиграфе

КИЕВ. 13 августа. УНН. Следователи Государственного бюро расследований получили судебное разрешение на допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко с применением детектора лжи. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

"Есть решение суда о возможности применения полиграфа во время допроса (пятого Президента Украины Петра Порошенко - ред.)", - сообщила Иванова.

По ее словам, применение полиграфа возможно лишь с согласия допрашиваемого лица.

"Допрос не может быть проведен публично, учитывая тайну досудебного расследования. Любой допрос это не публичное действие, поэтому проведение его в прямом эфире в принципе невозможно", - отметила она, отвечая на вопрос возможно ли провести допрос в эфире телеканала "Прямой".

Напомним, в Государственном бюро расследований не исключают, что следующий допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко будет проведен с применением полиграфа.

Как сообщал УНН, пятый Президент Украины Петр Порошенко готов ответить на вопросы Государственного бюро расследований на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию.

Напомним, Порошенко допросили в рамках уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.