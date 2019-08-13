Суд разрешил допросить Порошенко на полиграфе
Петр Порошенко
КИЕВ. 13 августа. УНН. Следователи Государственного бюро расследований получили судебное разрешение на допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко с применением детектора лжи. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.
"Есть решение суда о возможности применения полиграфа во время допроса (пятого Президента Украины Петра Порошенко - ред.)", - сообщила Иванова.
По ее словам, применение полиграфа возможно лишь с согласия допрашиваемого лица.
"Допрос не может быть проведен публично, учитывая тайну досудебного расследования. Любой допрос это не публичное действие, поэтому проведение его в прямом эфире в принципе невозможно", - отметила она, отвечая на вопрос возможно ли провести допрос в эфире телеканала "Прямой".
Напомним, в Государственном бюро расследований не исключают, что следующий допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко будет проведен с применением полиграфа.
Как сообщал УНН, пятый Президент Украины Петр Порошенко готов ответить на вопросы Государственного бюро расследований на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию.
Напомним, Порошенко допросили в рамках уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.
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