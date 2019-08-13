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Суд разрешил допросить Порошенко на полиграфе

Суд разрешил допросить Порошенко на полиграфе

Петр Порошенко

КИЕВ. 13 августа. УНН. Следователи Государственного бюро расследований получили судебное разрешение на допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко с применением детектора лжи. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.

"Есть решение суда о возможности применения полиграфа во время допроса (пятого Президента Украины Петра Порошенко - ред.)", - сообщила Иванова.

По ее словам, применение полиграфа возможно лишь с согласия допрашиваемого лица.

"Допрос не может быть проведен публично, учитывая тайну досудебного расследования. Любой допрос это не публичное действие, поэтому проведение его в прямом эфире в принципе невозможно", - отметила она, отвечая на вопрос возможно ли провести допрос в эфире телеканала "Прямой".

Напомним, в Государственном бюро расследований не исключают, что следующий допрос пятого Президента Украины Петра Порошенко будет проведен с применением полиграфа.

Как сообщал УНН, пятый Президент Украины Петр Порошенко готов ответить на вопросы Государственного бюро расследований на детекторе лжи в прямом эфире, так как не доверяет следствию.

Напомним, Порошенко допросили в рамках уголовного производства по купле-продаже одного из телеканалов.

Источник: УНН
Теги: Украина, допрос, ГБР, Петр Порошенко

В тексте упоминаются

Порошенко Петр
Порошенко Петр
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