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Зеленский сменил руководителя Нацинститута стратегических исследований

Зеленский сменил руководителя Нацинститута стратегических исследований

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский освободил от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований Василия Яблонского и назначил директором Александра Литвиненко. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Главы государства, передает УНН.

"Освободить Яблонского Василия Николаевича от временного исполнения обязанностей директора Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.

Также, Зеленский подписал указ, которым назначил Александра Литвиненко директором Национального института стратегических исследований.

"(Президент постановил - ред.) директору Национального института стратегических исследований внести в двухмесячный срок предложения по реформированию и стратегии развития Института, предусмотрев его реорганизацию и сокращение штатной численности работников", - говорится в указе.

Напомним, пятый Президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского врио директора.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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