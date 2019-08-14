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Кабмин рассмотрит вопрос регионального развития и требования к экодизайну духовок

Кабмин рассмотрит вопрос регионального развития и требования к экодизайну духовок

КИЕВ. 14 августа. УНН. Во время сегодняшнего заседания Кабинета министров будет рассмотрен ряд вопросов, в частности касающихся изменений в Государственной стратегии регионального развития, кроме того, планируется утвердить технические требования к экодизайну ряда бытовых приборов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект повестки дня заседания правительства.

Кабинет министров сегодня рассмотрит вопрос о внесении изменений в план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года, а также изменения состава Межведомственной комиссии по международной торговле. Кроме того, на повестке дня стоит вопрос Единого государственного реестра ветеранов войны и утверждение плана мероприятий на 2019 год по реализации Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества в Украине на 2016-2020 годы.

В то же время правительство планирует рассмотреть ряд проектов постановлений, в частности касающихся Технического регламента о требованиях к экодизайну для потребления электроэнергии электрическим и электронным бытовым и офисным оборудованием в режиме "ожидание", "выключено" и сетевом режиме "ожидание", а также технические требования к экодизайну бытовых ламп ненаправленного излучения, бытовых посудомоечных машин, телевизоров, компьютерных серверов, бытовых духовых шкафов, варочных поверхностей и кухонных вытяжек.

Как сообщал УНН, Премьер Владимир Гройсман рассказал, когда его правительство сложит полномочия.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, повестка дня
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