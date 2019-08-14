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Кабмин решил не рассматривать увольнение Кличко

Кабмин решил не рассматривать увольнение Кличко

КИЕВ. 14 августа. УНН. Действующим составом правительства вопрос согласования увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко рассматриваться не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук в Facebook, передает УНН.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с правительственными чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук.

Напомним, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Как сообщал УНН, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет Министров с письмом, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Виталий Кличко, увольнение
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