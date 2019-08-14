Кабмин решил не рассматривать увольнение Кличко

КИЕВ. 14 августа. УНН. Действующим составом правительства вопрос согласования увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко рассматриваться не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук в Facebook, передает УНН.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с правительственными чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук.

Напомним, что ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Как сообщал УНН, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет Министров с письмом, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.