Подготовительная депутатская группа определилась с координаторами подгрупп

КИЕВ. 14 августа. УНН. Руслан Стефанчук и Сергей Ионушас (оба представители партии "Слуга народа") будут координировать работу подгрупп Подготовительной депутатской группы. Соответствующее решение принято на заседании подготовительной группы, передает УНН.

"Второй вопрос - по избранию координатора первой подгруппы, если вы не возражаете, я бы предлагал Руслана Стефанчука", - сказал глава группы, представитель "Слуги народа" Дмитрий Разумков.

Также координатором второй группы стал Ионушас.

Положение о Подготовительной депутатской группе было принято в целом после дискуссии, которую вызвала норма о составе руководства подгрупп (вопрос о том, что они не могут представлять одну политическую силу), а также из-за того, что не все члены Подготовительной группы ознакомились с проектом Положения.

Напомним, сегодня проходит второе заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов.