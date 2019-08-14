Мемориал памяти жертв Голодомора планируют достроить до конца 2020 года

КИЕВ. 14 августа. УНН. Строительство Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора в Киеве может завершиться в конце 2020 года. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"В конце следующего года все общестроительные работы (Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора - ред.) могут быть завершены. Дело чести завершить строительство этого проекта", - сказал Гройсман.

По его словам, для этого нужно ввести средства в государственный бюджет на следующий год, чтобы ничего не останавливалось.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что строительство второй очереди мемориала памяти жертв Голодомора продлится два года.