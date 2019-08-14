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Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь официально прекратила существование

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически прекратила существование. Соответствующее объявление опубликовано в газете "Голос Украины", передает УНН.

Так, 29 июля 2019 года в единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о прекращении религиозной организации "Патриярхия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации, а именно присоединение к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины).

Таким образом, на портале ЕГР за 29 июля 2019 года обнародовано сообщение о решении относительно прекращения юридического лица и указано, что религиозная организация "Патриярхия Украинской автокефальной православной церкви" прекращается путем реорганизации, а именно путем присоединения.

Членами ликвидационной комиссии избраны Семанчук Павел Святославович, Даньчак Виталий Ярославович, Шлапак Василий Владимирович, который избран председателем комиссии по прекращению.

Срок заявления требований кредиторами - до 3 октября 2019 года.

В связи с принятием решения о ликвидации религиозной организации все доверенности, выданные на представительство интересов РО "Патриярхия Украинской автокефальной православной церкви" в срок до 29 июля 2019 года включительно, отозваны.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся Объединительный собор Украинской православный церквей, участники которого утвердили устав автокефальной поместной Православной церкви Украины.

Источник: УНН
Теги: церковь, ликвидация
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