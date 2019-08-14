Премьер прокомментировал необходимость досрочных местных выборов

КИЕВ. 14 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал необходимость досрочных местных выборов в Украине. Об этом он говорил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Нужно сначала завершить реформу децентрализации, сделать изменения в законодательстве, в том числе, на мой взгляд, нужно совершенствовать законодательство о местных выборах. Я считаю, что редакция 2015 года закона о местных выборах является несовершенной и ошибочной, и надеюсь, что новый парламент это сможет исправить", - сказал Гройсман.

По его словам, проводить местные выборы можно тогда, когда будут проведены изменения в Конституцию Украины и в законе о местном самоуправлении.

"Тогда уже можно проводить очередные выборы, когда будут объединены сформированные общины и проведены необходимые изменения в законодательстве", - отметил Гройсман.

Напомним, руководитель ОПУ Андрей Богдан заявил, что местные выборы уместно проводить после завершения реформы децентрализации.