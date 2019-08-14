Регистрация | Вход |
USD: 25,15 -0,0123  EUR: 28,22 0,0566 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 14 августа 2019 16:23
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, на каком этапе строительство Подольского моста
Стало известно, на каком этапе строительство Подольского моста
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
34200
Версия для печати

Премьер прокомментировал необходимость досрочных местных выборов

Премьер прокомментировал необходимость досрочных местных выборов

КИЕВ. 14 августа. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал необходимость досрочных местных выборов в Украине. Об этом он говорил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Нужно сначала завершить реформу децентрализации, сделать изменения в законодательстве, в том числе, на мой взгляд, нужно совершенствовать законодательство о местных выборах. Я считаю, что редакция 2015 года закона о местных выборах является несовершенной и ошибочной, и надеюсь, что новый парламент это сможет исправить", - сказал Гройсман.

По его словам, проводить местные выборы можно тогда, когда будут проведены изменения в Конституцию Украины и в законе о местном самоуправлении.

"Тогда уже можно проводить очередные выборы, когда будут объединены сформированные общины и проведены необходимые изменения в законодательстве", - отметил Гройсман.

Напомним, руководитель ОПУ Андрей Богдан заявил, что местные выборы уместно проводить после завершения реформы децентрализации.

Источник: УНН
Теги: выборы, Кабмин, Владимир Гройсман, децентрализация, местные выборы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.