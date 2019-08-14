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В "Слуге народа" назвали первоочередные законодательные инициативы

В "Слуге народа" назвали первоочередные законодательные инициативы

КИЕВ. 14 августа. УНН. В партии "Слуга народа" назвали первоочередные законодательные инициативы и законопроекты, которые будут внесены в ближайшее время. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил один из лидеров партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Партия имеет наработанные блоки законопроектов, которые будут касаться основных направлений. Прежде всего, это вопрос изменений в Конституцию Украины. Как мы и обещали - это снятие депутатской неприкосновенности, установка дополнительных оснований для потери депутатского мандата и целый ряд других изменений в КУ", - сказал Стефанчук.

По его словам, второй блок для реализации будет касаться изменений в Регламент Верховной Рады, ведь его стоит привести в соответствие с требованиями КУ.

"У нас есть большой блок экономических законов, блок законов по антикоррупции, по перезапуску судебной системы и системы правоохранительных органов", - сообщил Стефанчук.

Согласно его словам, план законопроектных работ, который будет идти от их фракции, уже перевалил за 300 законопроектов. С его слов, законы должны стать качественным, а не количественным явлением.

Напомним, по мнению Стефанчука, в новую Верховную Раду Украины должен вернуться план законопроектных работ.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа
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