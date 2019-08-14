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В "Слуге народа" предлагают создать комитет по вопросам IT

В "Слуге народа" предлагают создать комитет по вопросам IT

Руслан Стефанчук

КИЕВ. 14 августа. УНН. В партии "Слуга народа" предлагают создать комитет Верховной Рады по вопросам IT. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил член партии Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Комитет должен обслуживать, в хорошем смысле этого слова, направление, которое требует развития в стране. И поэтому мы предлагаем создать, в том числе, и комитет по IT", - сказал Стефанчук.

По его словам, количество комитетов нужно сократить и объединить комитеты близкие по значению, но которые не несут функциональной нагрузки.

"Ведь стоит отходить от той практики, что комитеты становились заложниками политического торга", - отметил Стефанчук.

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Напомним, ранее в партии "Слуга народа" называли первоочередные законодательные инициативы и законопроекты, которые будут внесены в ближайшее время.

Также напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне".

Источник: УНН
Теги: ВР, комитет, Слуга народа

В тексте упоминаются

Стефанчук Руслан
Стефанчук Руслан
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