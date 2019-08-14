В Украине назвали условие возобновления подачи воды в Крым

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украина возобновит водоснабжение в Крым только при полном освобождении полуострова от российской оккупации. Об этом сообщил бывший первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов в Facebook, передает УНН.

"В продолжение темы водоснабжения по Северо-Крымскому каналу АР Крым, зачем и о чем вести переговоры с агрессором? Единственным аргументом, который позволит нам запустить воду в Крым, был, остается и будет – это его полное освобождение от захватчиков! Другие варианты не допустимы!" - написал Гданов.

Он также заявил, что неспособность агрессора удерживать территорию полуострова очевидна.

"Уже не можете, тяжело? Освобождайте Крым! Мы зайдем разберемся и с водой, и с электроэнергией и с другими проблемами. Граждане Украины в Крыму начнут, как раньше, дышать свободой, территория будет развиваться, пойдут поезда, полетят самолеты. Да и в РФ люди из своего кошелька перестанут платить санкции. Ни одно другое предложение не может рассматриваться, это стратегический вопрос!" - отметил Гданов.

Как сообщал УНН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды и электроснабжения в оккупированный Крым.

А постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич заявлял, что претензии России на воду из Днепра для оккупированного Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров приостановили.

Запасы воды в Крыму пополняют с водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.