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Президент Украины впервые посетит Японию - СМИ

Президент Украины впервые посетит Японию - СМИ

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеренский собирается посетить Японию с официальным визитом. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает японское агентство Jiji, передаёт УНН.

Сообщается, что Зеленский во время визита должен принять участие в церемонии объявления императором страны Нарухито, которая состоится в октябре, а так же встретится с премьер-министром Синдзо Абэ для обмена мнениями о решениях конфликта в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский сможет очень скоро посетить Белый Дом

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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