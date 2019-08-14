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У Президента подтвердили возможный визит в Японию в октябре

У Президента подтвердили возможный визит в Японию в октябре

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский действительно может осуществить свой первый визит в Японию в октябре текущего года. Такую информацию УНН подтвердили в Офисе Президента.

“Да, это произойдет, мы пидтведжуемо этот факт”, — сообщили в ОП, отвечая на вопрос о возможном визита.

Ранее сообщал УНН со ссылкой на японские СМИ Зеленский во время визита должен принять участие в церемонии объявления императором страны Нарухито, которая состоится в октябре, а также встретится с премьер-министром Синдзо Абэ для обмена мнениями о решении конфликта в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Япония, Владимир Зеленский
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