Полк "Азов": ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением синдрома пацифизма

КИЕВ. 14 августа. УНН. Командование полка "Азов" озвучило свою позицию относительно целесообразности ликвидации военной прокуратуры в Украине. Соответствующее заявление опубликовано на странице Facebook "Твой полк. 2.0", передает УНН.

В сообщении отмечается, что полк "Азов" не относится к заинтересованным сторонам и является исключительно профессиональными военными.

"Задача военной прокуратуры в зоне боевых действий выходят далеко за объем функций, которые осуществляют гражданские прокуроры в пределах административно-территориальных единиц.

На фронте мы практически ежедневно сталкиваемся с военными преступлениями российских агрессоров, профессионально документировать и эффективно расследовать которые могут только юристы, знакомые с военным делом и которые сами являются военнослужащими.

Ликвидация военной прокуратуры во время войны является фатальным проявлением того самого синдрома пацифизма, который сто лет назад похоронил молодую Украинскую народную республику", - считает командование "Азова".

Отмечается, что практика доказывает необходимость не сокращения, а расширения функций военных прокуратур.

"...для борьбы с преступлениями, совершенными против военнослужащих, надзора за соблюдением законности в части их социальной защиты и антикоррупционного надзора за исполнением государственного оборонного заказа", - говорится в заявлении.

Командование полка "Азов" считает, что вызовы гибридной войны обусловливают необходимость не ослабления, а институционального усиления работы по соблюдению законности и правопорядка в воинских формированиях, ведущих боевые действия.

"Нельзя забывать и о систематической подготовке доказательной базы, с помощью которой будут судить российских агрессоров и их пособников за международно-правовые преступления: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.

Заниматься этим должны люди, знающие войну не с видеоблогов и выпусков новостей. Для этого необходимо построение слаженной и эффективной системы военной юстиции, что будет включать органы военной прокуратуры, военные суды и подразделения военной контрразведки", - говорится в заявлении.

Наконец, в "Азове" подчеркнули, что патриоты и профессионалы, действующие непосредственно в боевых порядках войск и работают в зоне боевых действий, "эффективнее защитят национальные интересы, законность и жизни военнослужащих, чем кабинетные юристы-реформисты".

Напомним, заявление представителя Президента Руслана Рябошапки, которого рассматривают как кандидата на должность Генерального прокурора Украины, о возможной ликвидации военной прокуратуры вызвало резонанс в обществе, разделив людей и мысли.

Рябошапке, в частности, посоветовали изучить нормативную базу, прежде чем браться за реформу прокуратуры.

Сторонники сохранения военной прокуратуры и развития военной юстиции в Украине организовали в соцсетях на эту тему целый неформальный флешмоб, выражая свою поддержку военным прокурорам.