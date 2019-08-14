В партии "Слуга народа" ответили, как будут делить комитеты с оппозицией

КИЕВ. 14 августа. УНН. В партии “Слуга народа” прикладывать максимум усилий, чтобы руководящие должности занимали их коллеги. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос сколько комитетов отдадут под руководство оппозиции председатель партии ответил: “Отдадите комитеты ли отдадите — мы будем отстаивать интересы той политической силы за которую отдали голоса большинство наших с вами избирателей. У нас достаточное количество специалистов по любым направлениям деятельности и комитетов. Поэтому действительно, я как председатель партии, как член будущей фракции „Слуга народа“ буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы руководящие должности занимали наши коллеги”.

Напомним, в партии “Слуга народа” предлагают создать комитет Верховной Рады по вопросам IT.