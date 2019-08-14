Лидеры Германии и Литвы обсудили "Северный Поток-2" и Украиной

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа в среду прибыл с визитом в Германию, где уже провел встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. На встрече обсуждалось много тем, в том числе и ситуация в Украине, заявили оба лидера по итогам переговоров, передает УНН со ссылкой на литовский телеканал LRT.

Так, канцлер после встречи подчеркнула необходимость выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

В свою очередь Науседа подтвердил позицию Литвы относительно отношений с Россией.

“В обмене мнениями по России я повторяю ту позицию, которую Литва занимает давно. В то время как происходит интервенция в Украину, в то время как существует высокая напряженность, в то время как Крым аннексирован,... очень трудно общаться с Россией на самом высоком политическом уровне. Хотя, с другой стороны, это не отменяет необходимости экономического и культурного сотрудничества”, — сказал президент.

По словам Науседы, при обсуждении Украины лидеры стран понимали позицию друг друга.

Однако в отношении трубопровода “Северный Поток-2” президент Литвы выразил “скептицизм” относительно диверсификации поставок энергии в ЕС, а также необходимость учитывать интересы Украины, через которую идет транзит российского газа в Европу.

“Г-жа Меркель согласилась, что украинские интересы должны учитываться”, — сказал Науседа.

Как сообщал УНН, президент Литвы ранее заявил, что не видит оснований контактировать с Путиным из-за ситуации в Украине.