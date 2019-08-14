Подготовительная депутатская группа утвердит количество комитетов ВР и их названия завтра - Разумков

КИЕВ. 14 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской группы, которое состоится в четверг, 15 августа, будет утвержден количество комитетов новой Верховной Рады, их названия и предметы ведения. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

“Завтра на заседании подготовительной депутатской группы мы утвердим количество комитетов, их названия и предметы ведения. Уже после этого, как мы и говорили на заседании группы, мы будем обращаться к нашим коллегам, предлагать народных депутатов до этих комитетов”, — сказал Разумков.

Он одновременно отказался отвечать на вопрос о том, какие комитеты планируется ликвидировать.

Напомним, ранее в “Слуге народа” сообщили, как будут делить комитеты с оппозицией.