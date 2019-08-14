Супрун рассказала, о чем говорили с Зеленским во время встречи

КИЕВ. 14 августа. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями Офиса Президента, и они обсудили продолжение медицинской реформы. Об этом она заявила в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Была встреча с Президентом, была встреча с людьми из Офиса Президента, мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (в медицинской сфере - ред.) продолжалась. Это самое важное. Это основное содержание наших разговоров", - сказала Супрун.

Напомним, ранее в Президента комментировали возможность смещения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.