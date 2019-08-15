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Минкульт прокомментировал возможную причастность своих сотрудников к делу Грымчака

Минкульт прокомментировал возможную причастность своих сотрудников к делу Грымчака

КИЕВ. 15 августа. УНН. Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными и надуманными, министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах. Об этом говорится в разъяснении Минкультуры в связи с задержанием заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака, передает УНН.

"Любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры безосновательны, надуманные и такие, которые не базируются ни на одной из норм права. Министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе в городе Киеве", - указали в ведомстве.

В министерстве при этом объяснили, что с 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений в действующее законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе города Киева.

Напомним, НАБУ вместе с ГПУ и СБУ задержали заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в мошенничестве.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Грымчака задержали за вымогательство денег на влияние на суды и Минкультуры.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ГПУ, Минкульт, НАБУ, МВОТ
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