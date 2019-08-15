Регистрация | Вход |
USD: 25,15 -0,0123  EUR: 28,22 0,0566 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 15 августа 2019 13:16
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине озвучили позицию относительно назначения спецпредставителя ООН
В Украине озвучили позицию относительно назначения спецпредставителя ООН
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5550
Версия для печати

Балух из колонии написал письмо украинской активистке из Латвии

Балух из колонии написал письмо украинской активистке из Латвии

Владимир Балух

КИЕВ. 15 августа. УНН. Политзаключенный Владимир Балух из колонии в Российской Федерации написал письмо украинской активистке из Латвии Татьяне Лазде. Соответствующее письмо она распространила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Не стану кривить душой, действительно в последнее время с выдержкой есть ощутимые проблемы. Но, Слава Богу, к катастрофе дело пока не дошло, и не в последнюю очередь благодаря вашим письмам", - написал Балух.

Он поблагодарил активистку за теплоту, заботу и неугасимый оптимизм, которым она заряжает всех политзаключенных в ожидании встречи с Родиной и семьей.

"И за маму Вам огромное спасибо - очень надеюсь, что вовлеченная "в процесс с вышивками" она с куда меньшей остротой и болью переживает нашу разлуку", - написал Балух.

В конце письма украинский политзаключенный передал всем собратьям-пленникам крепкое рукопожатие, слова солидарности и веры в торжество справедливости и добра.

Напомним, Крымская правозащитная группа призывает поддержать украинского политзаключенного Владимира Балуха, который находится в российской колонии.

Как сообщал УНН, состояние Балуха ухудшилось, болят почки, усилились отеки. В посольстве США в Украине выразили обеспокоенность из-за сообщения об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию, флаг Украины, который был во дворе его дома.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, активисты, политзаключенные, Владимир Балух
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.