В РФ заявили, что приняли более 60 тысяч заявлений на гражданство от жителей ОРДЛО

КИЕВ. 15 августа. УНН. МВД России приняло от граждан Украины, проживающих на территории, подконтрольных боевикам “ДНР и ЛНР” более 60 тысяч заявлений на получение российского гражданства. Об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек”, — заявила она, отметив, что “количество желающих растет”.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ “Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке”. Документ упрощает порядок получения российских паспортов жителями территорий, захваченных боевиками “ДНР и ЛНР”.

Напоминаем, около трех миллионов граждан Украины, которые попадают в льготную категорию, могут получить российское гражданство.