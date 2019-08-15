ЦИК обязала ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол

КИЕВ. 15 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия на очередном заседании 15 августа обязала окружную избирательную комиссию 210-го округа составить и подать уточняющий протокол по итогам голосования на внеочередных парламентских выборах. Об этом объявила во время заседания председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент УНН.

"Центральная избирательная комиссия на заседании 15 августа единогласно приняла протокольное решение, которым обязала окружную избирательную комиссию 210-го одномандатного избирательного округа составить, с учетом решения 6 Апелляционного административного суда за 14 августа 2019 года, уточняющий протокол по подведению итогов выборов голосования", - объявила Слипачук.

По ее словам, ЦИК ожидает предоставления протокола не позднее 12:00 16 августа.

Напомним, Черниговский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию по выборам народных депутатов Украины ОВО № 210 признать недействительным голосования на избирательном участке № 740243. Постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 августа, вступившим в законную силу, оставлено без изменений решение Черниговского окружного административного суда от 10 августа о признании противоправными действий ОИК ОВО № 210 по составлению протокола этой комиссии с пометкой "Уточненный", составленного им 6 августа, и обязано эту ОИК признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243 указанного ОВО.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоялись 21 июля.

Как сообщал УНН, ЦИК уже признал избранными 423 депутатов из 424 . Объявление победителя на 210-м округе отложили.