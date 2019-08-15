Бессмертный: открытие русскоязычного телеканала в Украине - глупость

КИЕВ. 15 августа. УНН. Бывший представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный сообщил в интервью BBC Украина, что идея создать украинский русскоязычный ресурс полностью нелогична, из-за значительно меньшего ресурса по сравнению с российскими телеканалами, пишет УНН.

Журналисты BBC спросили у дипломата: “Что вы думаете о намерениях новой власти открыть русскоязычный телеканал, который должен вещать на неподконтрольную Киеву часть Донбасса и Крым?”.

В ответ на вопрос Бессмертный сказал, что: “Полная глупость. Соперничать с русскоязычными телеканалами в Украине, в мире — это просто тратить деньги зря, потому что у нас нет такого ресурса, которым мы можем перебить россиян. Отдайте деньги венграм, татарам, кому угодно. Отдайте шведам, которых несколько тысяч живет в Херсонской области, пусть они лучше свой язык сохраняют”.

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Он также добавил, что: “И еще одно: ситуация с Венедиктовым (10 августа главный редактор российской радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов заявил о намерениях открыть в Киеве филиал своей радиостанции, если украинский закон о языках, который устанавливает языковые квоты для СМИ, будет изменен — ред.) — это гораздо опаснее вещь, чем эти все глупые передачи „Первого канала“ и так далее, потому что это — захват в плен того, кто только начал понимать, что Украина и Россия — это разные цивилизации, несовместимые между собой”.

Стоит напомнить, что Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече “Нормандской четверки”.