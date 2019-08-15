Портнов заявил, что Порошенко будет инициировать признание ГБР неконституционным

КИЕВ. 15 августа. УНН. Экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов заявил, что пятый Президент Украины Петр Порошенко инициировал сбор подписей нардепов под представлением в Конституционный суд о неконституционности Государственного бюро расследований, сообщает УНН.

По его данным, собирает Порошенко подписи якобы между нардепами фракции своей партии.

"Фигурант хочет признать неконституционным закон о Государственном бюро расследований, мотивируя тем, что Президент по Конституции не имеет полномочий назначать главу ГБР", - сообщил Портнов.

Он напомнил, что именно нардепы БПП были соавторами закона о ГБР, а 92 депутата фракции проголосовали за него, а Порошенко, в свою очередь, будучи на тот момент действующим главой государства, – подписал.

"Его не тревожила неконституционность закона в момент, когда он был гарантом Конституции. Озабоченность фигурант почувствовал, когда стал ходить туда на допросы", - считает Портнов.

Кроме того, отмечает Портнов, для обращения в КСУ необходимы 45 подписей нардепов, а в будущей фракции партии "Европейская солидарность" их не наберется нужное количество.

Напомним, закон о ГБР был принят ВР 12 ноября 2015 года.

22 ноября 2017 года Петр Порошенко назначил Романа Трубу директором ГБР.