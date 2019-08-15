В ГПУ подтвердили заочный арест экс-министр внутренних дел Захарченко

КИЕВ. 15 августа. УНН. Судом удовлетворено ходатайство об избрании бывшему министру внутренних дел Украины меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что 15 августа 2019 следственный судья Печерского районного суда. Киева удовлетворил ходатайство следователя и с учетом требований ч. 6 ст. 193 Уголовно-процессуального кодекса Украины в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Управлением специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Министра внутренних дел Украины в организации превышение власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций пр отесту в центральной части. Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в г.Киеве, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины и по подозрению других бывших высших должностных лиц", - говорится в сообщении ГПУ.

Досудебное расследование продолжается.

Речь идет о Виталия Захарченко, который занимал должность министра внутренних дел Украины 7 ноября 2011 - 21 февраля 2014 гг.