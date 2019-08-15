СК РФ открыл очередное дело против ВСУ за "обстрелы жилых домов на Донбассе"

КИЕВ. 15 августа. УНН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело якобы “еще по трем фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими жилых домов на Донбассе”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Следственного комитета РФ.

“13 августа военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели из огнестрельного оружия обстрелы школы № 4 в населенном пункте „Золотое-5“ в поселке Михайловка самопровозглашенной Луганской народной республики. Также было обстреляно одно из домовладений по улице Корчагина”, — сказали в СК.

По данным ведомства, 14 августа украинские военные якобы “обстреляли жилой дом на улице Артиллеристов в поселке Шахты им. Гагарина в городе Горловка”, который сейчас контролируют боевики “ДНР”. “В ночь с 14 на 15 августа украинские силовики в результате прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения уничтожили жилой дом по улице Полетаева в поселке Зайцево. По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (“Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)”, — сообщили в ведомстве.

“Следователи СК России принимают предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, а также должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы об обстрелах гражданских объектов”, — добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в июле стало известно, СК РФ открыл более 300 уголовных дел против украинских силовиков.