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Парубия просят пригласить международные организации на Торжественное заседание новой Рады

Парубия просят пригласить международные организации на Торжественное заседание новой Рады

КИЕВ. 15 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской группы, которое состоялось в четверг, было принято решение о перечне организаций, к которым новоизбранные нардепы просят председателя Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий обратиться с просьбой посетить торжественное заседание ВР Украины IX созыва, которое состоится 29 августа, передает корреспондент УНН.

“Рассматривался вопрос, но не было принято окончательное решение о приглашении международных парламентских организаций, в деятельности которых принимает ВР Украины. Речь идет о 8 организаций, а также пригласить представителей Европарламента”, — сказал народный депутат Нестор Шуфрич.

Он призвал не затягивать с этим вопросом и проголосовать по поручению прислать такие приглашения за подписью председателя Верховной Рады Украины.

“Это должен подписывать действующий председатель ВР. Мы как подготовительная депутатская группа можем обратиться с просьбой к председателю ВР восьмого созыва пригласить вышеуказанные организации, если это не будет противоречить интересам государства”, — сказал Разумков.

Шуфрич попросил также зачитать названия этих организаций для стенограммы: это Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский Парламент, Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская Ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская Ассамблея НАТО, Парламентское измерение Центрально-европейской инициативы, Парламентская Ассамблея ГУАМ, Парламентская Ассамблея ЕС Восточные соседи.

Геращенко отметила, что во время заседания предлагала запретить отправку приглашения в ПАСЕ.

Лидер “Слуги народа” с ней не согласился.

“Если нет возражений и замечаний прошу голосовать за вышеупомянутый перечень организаций, в которых мы просим председателя Верховной рады VIII созыва обратиться с просьбой посетить торжественное заседание ВР Украины 9 созыва”, — сказал Разумков.

Решение было принято.

Как сообщал УНН, вновь избранные нардепы обратятся в ЦИК касательно процедуре вручения удостоверения и нагрудного знака.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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