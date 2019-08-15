Парубия просят пригласить международные организации на Торжественное заседание новой Рады

КИЕВ. 15 августа. УНН. На заседании подготовительной депутатской группы, которое состоялось в четверг, было принято решение о перечне организаций, к которым новоизбранные нардепы просят председателя Верховной Рады VIII созыва Андрей Парубий обратиться с просьбой посетить торжественное заседание ВР Украины IX созыва, которое состоится 29 августа, передает корреспондент УНН.

“Рассматривался вопрос, но не было принято окончательное решение о приглашении международных парламентских организаций, в деятельности которых принимает ВР Украины. Речь идет о 8 организаций, а также пригласить представителей Европарламента”, — сказал народный депутат Нестор Шуфрич.

Он призвал не затягивать с этим вопросом и проголосовать по поручению прислать такие приглашения за подписью председателя Верховной Рады Украины.

“Это должен подписывать действующий председатель ВР. Мы как подготовительная депутатская группа можем обратиться с просьбой к председателю ВР восьмого созыва пригласить вышеуказанные организации, если это не будет противоречить интересам государства”, — сказал Разумков.

Шуфрич попросил также зачитать названия этих организаций для стенограммы: это Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский Парламент, Парламентская Ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентская Ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская Ассамблея НАТО, Парламентское измерение Центрально-европейской инициативы, Парламентская Ассамблея ГУАМ, Парламентская Ассамблея ЕС Восточные соседи.

Геращенко отметила, что во время заседания предлагала запретить отправку приглашения в ПАСЕ.

Лидер “Слуги народа” с ней не согласился.

“Если нет возражений и замечаний прошу голосовать за вышеупомянутый перечень организаций, в которых мы просим председателя Верховной рады VIII созыва обратиться с просьбой посетить торжественное заседание ВР Украины 9 созыва”, — сказал Разумков.

Решение было принято.

Как сообщал УНН, вновь избранные нардепы обратятся в ЦИК касательно процедуре вручения удостоверения и нагрудного знака.