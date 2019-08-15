РФ в ОБСЕ заявила, что "Украина должна строго соблюдать перемирие" на Донбассе

КИЕВ. 15 августа. УНН. “Украинские власти должны обеспечить со своей стороны строгое соблюдение режима перемирия на Донбассе” и при необходимости применить дисциплинарные меры по отношению к якобы нарушителям. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ОБСЕ, передает УНН.

“Специальная мониторинговая миссия продолжает фиксировать на Донбассе нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных. 12 августа подтверждены разрушения жилых домов в с. Октябрь в результате минометного обстрела. Власти Украины должны обеспечить строгое соблюдение режима перемирия всеми своими подразделениями вооруженных сил на Донбассе, в т.ч. посредством дисциплинарных мер к нарушителям”, — говорится в сообщении постпредства в Twitter.

Стоит также добавить, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело якобы “еще по трем фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими жилых домов на Донбассе”. “Следователи СК России принимают предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений, а также должностных лиц, отдавших и выполнили незаконные приказы об обстреле гражданских объектов”, — добавили в пресс-службе.