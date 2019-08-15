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Зеленского просят вернуть авиасообщение с Россией

Зеленского просят вернуть авиасообщение с Россией

КИЕВ. 15 августа. УНН. На сайте Главы государства продолжается сбор подписей к петиции о возврате авиасообщение с Российской Федерацией. Соответствующая петиция по телефону №22/067008-эп зарегистрирована на сайте Президента, передает УНН.

"Из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьей", - говорится в тексте обращения.

Соответствующая петиция была обнародована 25 июля. На сегодня она собрала 2208 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, в апреле правительство решило исключить прямые нерегулярные перелеты в России.

Источник: УНН
Теги: Россия, петиция, Владимир Зеленский
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