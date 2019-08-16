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Депутатов из НФ Сюмар и Сочку вызывали на допрос в ГБР

Депутатов из НФ Сюмар и Сочку вызывали на допрос в ГБР

Виктория Сюмар

КИЕВ. 16 августа. УНН. Заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде VIII созыва Викторию Сюмар и народного депутата от этой же фракции Александра Сочку вызывали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетелей по делу о якобы узурпацию власти. Об этом депутаты написали на своих страницах в Facebook, сообщает УНН.

"Сходила на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу, возбужденному по заявлению Шуфрича и Нимченко, в которой они обвиняют коалицию в Раде 8 созыва в "узурпации государственной власти". Никаких деталей допроса разглашать не имею права. Скажу только, что подобную процедуру отбыли уже несколько десятков моих коллег из Народного фронта. И что следователи ГБР тратят много времени и ресурсов на допросы депутатов, расследуя - "узурпировали ли государственную власть" депутаты коалиции законно избранного парламента Украины. Думаю, впереди еще много странных юридических формулировок, в нормальних странах прямо называют политически мотивированными", сообщила Сюмар.

Александр Сочка только написал: "Сегодня допрос в ГБР. А как приключенчески вы проводите лето?"

Напомним, бывший президент Порошенко приходил на допрос в ГБР 12 августа.

Источник: УНН
Теги: ГБР
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