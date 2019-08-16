Рейтинг самых влиятельных людей в АПК возглавил Косюк

КИЕВ. 16 августа. УНН. Издание "Новое время" обнародовало свой новый рейтинг ТОП-100 самых влиятельных людей Украины. Его возглавил Президент Владимир Зеленский, а самым влиятельным в сфере агропромышленного комплекса был назван Юрий Косюк, передает УНН.

Так, владелец крупнейшего производителя и экспортера курятины "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Косюк оказался на 11-м месте, открыв вторую десятку самых влиятельных людей в стране.

За ним, на 19-м месте, следует Алексей Вадатурский, генеральный директор компании "Нибулон", еще ниже, на 22-м месте - Андрей Веревский, совладелец компании "Кернел". Партнер Веревского Виталий Хомутынник при этом оказался на 88-м месте.

В целом места в списке среди бизнесменов АПК распределились далее так:

30 место — Александр и Галина Гереги, основатели "Эпицентр К";

33 место — Виктор Иванчик, генеральный директор агрохолдинга "Астарта-Киев";

35 место — Сергей Тигипко, акционер компании ТАС;

67 место — Андрей Ставницер, совладелец и генеральный директор порта Группа терминалов ТИС;

74 место — Владимир Костельман, гендиректор и владелец Fozzy Group.