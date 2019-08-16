Под Киевом напали на нардепа, полиция ввела план "Перехват"

КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киевской области двое неизвестных напали на народного депутата. Для задержания злоумышленников полиция ввела спецоперацию "Перехват", передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

Сообщается, что нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель.

"Сегодня, 16 августа, около 10:00 двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза", - говорится в сообщении.

По данным полиции, после инцидента злоумышленники скрылись на автомобиле Opel серого цвета.

"Для задержания пропавшего авто и злоумышленников на территории Киевской области и столицы введено полицейскую операцию "Перехват", ориентированы все наряды полиции", - проинформировали в ведомств е.

В то же время, в Facebook сообщил о нападении на себя народный депутат Виталий Куприй.

"Только что осуществилось третье или четвертое на меня покушение. Меня обожгли сейчас баллончиком с жидкостью", - сообщил Куприй.

Он заявил, что нападавшими были "двое парней чеченской внешности и девушка".

Напомним, в Хмельницкой области кандидату в нардепы угрожали убийством.