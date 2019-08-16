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Кабмин поручило обеспечить своевременное финансирование проектов регионального развития

Кабмин поручило обеспечить своевременное финансирование проектов регионального развития

КИЕВ. 16 августа. УНН. Правительство поручило Министерству финансов и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ обеспечить финансирование для проектов регионального развития в соответствии с графиком. Об этом сообщили УНН в пресс-службе правительства.

"На заседании правительства 14 августа Кабмин поручил Минфину и Минрегиону обеспечить, начиная с августа текущего года, финансирование программ и проектов развития регионов, особенно малых городов и общин, которые осуществляются за счет, в том числе, средств Государственного фонда регионального развития", - указали в пресс-службе.

Это закреплено в протокольном поручении правительства. "График финансирования должен обеспечить возможность своевременного проведения тендеров и завершения начатых проектов", - добавили в правительстве.

Напомним, в Украине с новой моделью административно-территориального устройства с 468 районов должно быть сформировано 102.

Источник: УНН
Теги: Кабмин
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