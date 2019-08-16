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ТКГ по Донбассу на следующей неделе сосредоточится на вопросах безопасности

ТКГ по Донбассу на следующей неделе сосредоточится на вопросах безопасности

КИЕВ. 16 августа. УНН. На следующем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится 21 августа в Минске, вопросы безопасности будут среди главных. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Леонид Кучма принял главу СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевик, который также является координатором подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы. В разговоре речь шла о ходе выполнения минских договоренностей и подготовке к следующему заседанию ТКГ в Минске, которое запланировано на 21 августа. Вопросы безопасности на этой встрече будут среди главных", - написала она.

Кроме того, по словам Олифер, во время встречи особое внимание было уделено несоблюдению режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные.

Как сообщал УНН, на этой неделе Президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа
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