ТКГ по Донбассу на следующей неделе сосредоточится на вопросах безопасности

КИЕВ. 16 августа. УНН. На следующем заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится 21 августа в Минске, вопросы безопасности будут среди главных. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Леонид Кучма принял главу СММ ОБСЕ Яшара Халита Чевик, который также является координатором подгруппы по безопасности трехсторонней контактной группы. В разговоре речь шла о ходе выполнения минских договоренностей и подготовке к следующему заседанию ТКГ в Минске, которое запланировано на 21 августа. Вопросы безопасности на этой встрече будут среди главных", - написала она.

Кроме того, по словам Олифер, во время встречи особое внимание было уделено несоблюдению режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные.

Как сообщал УНН, на этой неделе Президент Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного от выполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы в Минске.