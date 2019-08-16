В Польше рассчитывают, что визит Зеленского будет хорошим сигналом

КИЕВ. 16 августа. УНН. Визит президента Украины в Варшаву должна запустить процесс принятия решений для развития польско-украинских отношений. Такую надежду выразил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

“Мы рассчитываем, что запланированный в конце августа визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу будет хорошим сигналом для развития отношений между двумя странами”, — заявил посол.

“Мы хотим как можно лучше подготовить этот визит, ряд тем есть на столе уже длительное время и я также их составлял, и не исключаю, что некоторые хорошие решения удастся принять к визиту, или во время визита. Это зависит от украинской стороны. Мы готовы к поддержке и к разговору”, — сказал он журналистам в Киеве.

Дипломат прокомментировал также слова политического советника Зеленского Никиты Потураева, который в конце июля заявил, что команда украинского президента готовит перед визитом в Польшу “сильные инициативы” для улучшения отношений между Киевом и Варшавой в вопросе исторических взаимоотношений.

“В польско-украинских отношениях есть так много тем, что мне не кажется, чтобы один визит мог сделать прогресс. Я больше рассчитываю, что он запустит некий процесс принятия решений, иногда требует сильного сигнала сверху. Я рассчитываю, что этот визит будет таким сигналом”, — подчеркнул польский посол.

“Мы тоже понимаем, что этот визит будет проходить к формированию украинского правительства, в связи с этим еще не будет возможности сесть в более подробного разговора, а я уверен, что вторая половина года, будущий год — тоже богат юбилеями — это хорошая возможность для воплощения в жизнь того, что президенты хотят решить в Варшаве 31 августа”, — заявил Цихоцкого.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению польской стороны в сентябре совершит визит в польскую столицу Варшаву.